Weitere Corona-Unterstützungen für Künstler und Start-ups

Carsten Brosda (SPD), Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Mit weiteren gezielten Angeboten für Künstler und Start-ups will Hamburg den kulturellen Neustart und finanzielle Sicherheit für innovative Unternehmen in der Corona-Krise schaffen. Ab sofort könnten in Not geratene Künstler und Kreative eine nicht rückzahlbare Neustartprämie in Höhe von einmalig 2000 Euro beantragen, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung. Antragsvoraussetzungen seien ein Hamburger Wohnsitz und die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse.

Mit dem Corona Recovery Fonds solle auch künftig verhindert werden, dass junge, innovative Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitern coronabedingt ihre Ziele verfehlen oder sogar scheitern, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Dafür stünden 50 Millionen Euro Beteiligungskapital zur Verfügung.

Beide Maßnahmen seien Teil des Hamburger Konjunktur- und Wachstumsprogramms 2020, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Insgesamt stünden für Neustartprämie und Recovery Fonds 75 Millionen Euro in den Corona-Budgets bereit. Weitere Maßnahmen seien in Vorbereitungen.