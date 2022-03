Weitere Corona-Lockerungen treten in Hamburg in Kraft

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts sinkender Inzidenzen treten am Freitag in Hamburg weitere Lockerungen bei den Corona-Auflagen in Kraft. So müssen in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen nur noch FFP2-Masken getragen werden. Das bislang geltende 2G-plus-Zugangsmodell entfällt. In Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Sport in geschlossenen Räumen gilt dann das 3G-Zugangsmodell. Damit haben dann auch wieder Ungeimpfte mit einem negativen Corona-Test Zutritt. Sie waren seit dem 20. November 2021 weitgehend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.