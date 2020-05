Weitere Corona-Lockerungen in Niedersachsen

Eine Frau geht zwischen Blumenbeeten in den Herrenhäuser Gärten entlang. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Von heute an werden in Niedersachsen weitere der im Zuge der Corona-Epidemie erlassenen Beschränkungen gelockert. Diese betreffen vor allem die Freizeitmöglichkeiten, wie aus der neuen Verordnung des Landes hervorgeht, die bis zum 10. Mai gilt. Zoos und Museen dürfen wieder öffnen, ebenso die Spielplätze, Sport auf Anlagen im Freien, Gottesdienste sowie die private Kinderbetreuung sind wieder möglich, all dies aber unter strikten Hygiene- und Abstandsauflagen. Dauercamper dürfen ihre Quartiere wieder nutzen und die niedersächsischen Inseln werden wieder für Menschen zugänglich, die dort eine Zweitwohnung oder einen Dauerplatz auf einem Campingplatz besitzen.

