Weitere Bombenentschärfung in Kiel am Sonntag

Kiel (dpa/lno) –

Am Sonntag muss in Kiel erneut eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf müssen dafür rund 8200 Menschen ihre Wohnungen bis 11.00 Uhr verlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mehrere Straßen werden gesperrt. Die Bundesstraße 502 und der Heikendorfer Weg bleiben aber ohne Einschränkungen befahrbar, auch der Ostuferhafen liegt außerhalb des Sperrbereichs. Die britische 250-Kilogramm-Bombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Die Experten rechnen den Angaben zufolge mit einer problemlosen Entschärfung.

Erst am Dienstag war eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Kieler Stadtteil Schreventeich entschärft worden. Rund 3000 Menschen mussten deshalb am Nachmittag ihre Häuser verlassen.