Weitere Anklage gegen Ex-Polizeigewerkschafter

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Kieler Staatsanwaltschaft hat eine weitere Anklage wegen des Verdachts des Geheimnisverrats gegen einen früheren hochrangigen Polizeigewerkschafter erhoben. Ihm werde vorgeworfen, in sechs weiteren Fällen als Polizist, als Gewerkschafter und als Hauptpersonalrat Informationen an einen Journalisten weitergegeben zu haben, teilte die Ermittlungsbehörde am Dienstag mit. Bereits im September hatte die sie eine erste Anklage wegen zehn Verstößen erhoben.

Das dafür zuständige Landgericht Lübeck hat noch nicht über eine Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden. Bei einer Durchsuchung im August 2019 hatten Beamte das Mobiltelefon des Polizisten sichergestellt und darauf umfangreiche Kommunikationsdaten gefunden, unter anderem WhatsApp-ProtoKolle und E-Mail-Verkehr. Die Auswertung der Chats spielte auch beim Aus für den früheren Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) eine entscheidende Rolle.