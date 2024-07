Weiter wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt wechselhaft, es wird aber etwas wärmer. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Nach Starkregen und Gewittern wird es in der kommenden Woche in Niedersachsen und Bremen etwas wärmer. «Wir haben einen Wechsel zwischen Hochdruck- und Tiefdruckeinfluss, das bedeutet wechselhaftes Wetter mit teilweise freundlichen Tagen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Insgesamt werde es mit 23 bis 26 Grad etwas wärmer.

Der Montag wird laut DWD ein freundlicher Tag. Zum späten Abend hin kommt von Südwesten her Regen auf. Die Temperaturen steigen auf den Inseln auf 23 Grad, im südöstlichen Niedersachsen auf 28 Grad.

In der Nacht zum Dienstag zieht ein Regengebiet von Südwesten nach Nordosten durch, das auch gewittrig sein kann. Die Temperaturen sinken im Binnenland auf 15 bis 17 Grad, an den Küsten bleibt es etwas wärmer.

Am Dienstag gibt es morgens erst einmal einen Sonne-Wolken-Mix, ab dem Nachmittag ziehen Schauer und vereinzelt Gewitter auf. Die Temperaturen ändern sich kaum, auf den Inseln liegen sie bei 21 Grad, in Richtung Osten steigen sie auf 27 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sind auf den Inseln und im Binnenland noch einzelne Schauer möglich, die Tiefstwerte liegen um 15 Grad. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, nur im Norden des Landes kann es noch vereinzelt Schauer geben. An der Küste steigen die Temperaturen auf 20 Grad, im Südosten von Niedersachsen auf 26 Grad.