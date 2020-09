Weiter Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Ein Mann hat am bei einem Warnstreik vor dem roten Verdi-Logo eine Trillerpfeife im Mund. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Die Gewerkschaft Verdi hat im Zuge des Tarifstreits im öffentlichen Dienst die Beschäftigten von Gebäude- und Straßenreinigung am heutigen Donnerstag in Bremen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Hannover bleiben wegen des Warnstreiks die Schwimmbäder geschlossen. Auch in anderen Behördenbereichen der Landeshauptstadt muss mit Einschränkungen gerechnet werden, hieß es von der Stadtverwaltung.

In Bremen wollen die Gewerkschafter bei einer Veranstaltung vor dem Haus der Finanzverwaltung (ab 10.00 Uhr) eine Petition an Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) übergeben. «Reinigungskräfte sorgen Tag für Tag dafür, dass Bremen verlässlich und gut gereinigt wird. Damit schützen sie die Gesundheit von uns allen», sagte Gewerkschaftssekretär John Hellmich.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.