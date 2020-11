Weiter Rätselraten um Füllkrug: Werder-Stürmer fehlt weiter

Werders Niclas Füllkrug. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Bei Werder Bremen geht das Rätselraten um Niclas Füllkrug weiter. Der Stürmer trainiert nach wie vor nicht mit der Mannschaft und dürfte damit auch für die Partie am Sonntag gegen den VfB Stuttgart ausfallen. «Wir hoffen alle, dass er so schnell wie möglich ins Mannschaftstraining einsteigen kann», sagte Clemens Fritz, Leiter der Lizenzspielerabteilung des Fußball-Bundesligisten, am Montag. Richtig optimistisch klang er dabei aber nicht.

Füllkrug hatte sich am 25. Oktober im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim eine Wadenverletzung zugezogen und fällt seitdem aus. «Es ist die erste Muskelverletzung, die Niclas in seinem Leben hat. Deshalb fehlen auch so ein wenig die Erfahrungswerte damit», hatte Bremens Trainer Florian Kohfeldt am Wochenende gesagt.

Eigentlich hatten die Bremer damit gerechnet, dass Füllkrug nach der Länderspielpause Mitte November wieder einsatzfähig ist. Doch davon scheint der Stürmer im Moment noch weit entfernt zu sein.

Füllkrug-Profil auf Werder-Homepage