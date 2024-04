Weiter mild und sonnig in Bremen und Niedersachsen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Ein Hoch über Osteuropa lenkt weiter milde Luft nach Niedersachsen und Bremen und sorgt in den nächsten Tagen für steigende Temperaturen. Der Montag startet überwiegend freundlich mit Sonnenschein und Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad, im Oberharz und auf den Inseln um 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Es könne vorübergehend auch wolkiger werden, bleibe aber meist trocken.

In der Nacht zum Dienstag komme es zu einer vorübergehenden Wolkenverdichtung, in der Mitte und im Westen Niedersachsens könne etwas Regen fallen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad. Am Dienstag und am Feiertag sei dann wieder mit steigenden Temperaturen zu rechnen, mit Höchstwerten am Mittwoch bis 29 Grad. Westlich der Weser könne es am Dienstag noch vereinzelt zu Regen kommen.