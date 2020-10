Weiter keine heiße Spur nach Tod einer Rendsburgerin

Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Rendsburg (dpa/lno) – Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg sind bei der Polizei noch keine konkreteren Hinweise eingegangen. «Wir haben bislang noch keine heiße Spur», sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler der Deutschen Presse-Agentur. Die Behörde hat eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens ausgelobt und auch ein Foto der Frau veröffentlicht. Sie arbeitete in ihrer Wohnung als Prostituierte.

«Wir interessieren uns insbesondere für Beobachtungen rund um die Wohnung aus dem Zeitraum vom 25. bis 27. September», sagte Bieler. Es sei noch offen, ob möglicherweise ein Kunde der Frau als Täter in Frage komme.

Ein Bekannter hatte das Opfer am Abend des 28. September tot in der Wohnung entdeckt. Die Frau war häufig in Begleitung ihres Chihuahuas zu sehen gewesen.

