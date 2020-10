Weiter Entspannung am Jobmarkt in Niedersachsen

Der operative Geschäftsführer in der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in der Region Niedersachsen-Bremen. Foto: Nancy Heusel/Agentur für Arbeit/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Im Oktober hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen weiter leicht verbessert. Die Corona-Folgen zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr aber nach wie vor deutlich. Landesweit waren im abgelaufenen Monat etwas mehr als 255 000 Menschen ohne Job registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Das entsprach einer Abnahme um drei Prozent zum September, als ebenfalls schon ein rückläufiger Trend gemeldet worden war. Die Quote sank um zwei Punkte auf 5,8 Prozent.

Allerdings wird mit Blick auf das Vorjahr klar, wie sehr die Pandemie das Wirtschaftsleben im Griff behält: Zuletzt waren über ein Fünftel (21,5 Prozent) mehr Menschen auf der Suche nach einer Stelle als im Oktober 2019. BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer erklärte: «Die weitere Entwicklung wird von dem Pandemiegeschehen abhängen und den möglichen Konsequenzen für einzelne Branchen.»