Weiter Einschränkungen auf den Erixx-Verbindungen

Hannover (dpa/lni) –
Der Zugverkehr auf den Linien des Regionalbahnbetreibers Erixx ist weiter eingeschränkt. Die Verbindung Hannover – Goslar – Bad Harzburg werde ab dem Mittag nach und nach wieder freigegeben, teilte das Unternehmen mit. Verschneite Gleise stören hier den Verkehr.
Die Strecke Uelzen – Gifhorn – Braunschweig werde voraussichtlich nicht vor dem Nachmittag, die Strecke Bad Harzburg/Goslar – Vienenburg – Braunschweig nicht vor dem Montag befahrbar sein. Auf allen Strecken seien demnach Schneeräumkräfte unterwegs.
