Weißer Ring bietet Opfern und Angehörigen Hilfe an

Rendsburg (dpa/lno) –

Die Hilfsorganisation Weißer Ring hat allen Opfern der Messertat von Brokstedt in Schleswig-Holstein und deren Angehörigen Hilfe angeboten. «Ich möchte alle Menschen, die diese schreckliche Tat miterleben mussten, ermutigen, sich bei uns zu melden», sagte die Landesvorsitzende des Vereins in Schleswig-Holstein, Manuela Söller-Winkler, laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Bei der Tat in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am Mittwoch eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden. Fünf Menschen wurden verletzt. Der 33-jährige Angreifer, ein staatenloser Palästinenser, der von anderen Fahrgästen überwältigt worden war, wurde leicht verletzt.

«Der Schock einer solchen Tat sitzt tief», sagte Söller-Winkler. Auf grausame Weise seien Menschen aus ihrem Alltag herausgerissen worden. «Willkürlich und von jetzt auf gleich ist zwei jungen Menschen das Leben genommen worden und hat sich das Leben für andere Betroffene vollkommen verändert. Damit sollte niemand allein bleiben», erklärte die frühere schleswig-holsteinische Staatssekretärin.