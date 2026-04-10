Weißenfels stoppt die Hamburger Siegesserie

Weißenfels (dpa) –

Die Basketballer von Syntainics MBC haben die Erfolgsserie der Veolia Towers Hamburg gestoppt und am Freitagabend mit 99:94 (50:41) die Oberhand behalten. Durch den zwölften Saisonsieg haben die Weißenfelser sich die Chance erhalten, noch in die Play-Ins einzuziehen. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Charles Callison (23), Khyri Thomas (21), Marcus Foster (19) und Spencer Reaves (13).

Für die Hamburger, die nach drei Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer das Parkett verließen, erzielten Devon Daniels IV (25), Leonard Thorpe Jr (20), Zacharie Perrin (12), Niklas Wimberg (11) und Osaro Rich Igbineweka (10) die meisten Punkte.

Spannende Schlussphase

Die Hausherren starteten furios, lagen nach dem ersten Viertel mit 31:20 vorn und bauten den Vorsprung auf 38:23 (12.) aus. Im dritten Viertel trumpften die Hanseaten auf, wandelten einen 44:52-Rückstand (22.) mit einem 18:2-Lauf in eine 62:54-Führung (26.) um.

Die Mitteldeutschen fanden nach der Schwächephase wieder zurück in die Partie, schafften beim 77:77 (34.) wieder den Ausgleich und führten zwei Minuten vor dem Abpfiff mit 93:86. Hamburg kam noch einmal auf 95:94 heran, doch Khyri Thomas mit einem Korbleger und Charles Callison mit zwei verwandelten Freiwürfen machten den Weißenfelser Erfolg perfekt.