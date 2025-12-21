Weiße Weihnachten? So stehen die Chancen in Niedersachsen

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Weiße Weihnachten wünschen sich wohl auch in Niedersachsen viele. Doch der Schlitten kann vorerst im Keller bleiben, denn Schnee zum Heiligabend wird es wohl nicht geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Zwar wird es pünktlich zu den Festtagen mit Temperaturen von höchstens minus 2 Grad im Oberharz und knapp 0 Grad im südöstlichen Flachland kalt genug. Doch für den Schnee fehlt laut dem DWD-Sprecher der Niederschlag.

In Bremen und auf den Inseln ist es am Mittwoch mit Temperaturen von höchstens 3 Grad und 4 Grad schlicht zu warm. Südlich des Mittellandkanals sowie zwischen Ostfriesland und Elbe-Weser-Dreieck dominiert Heiligabend ein bedeckter Himmel, dazwischen gibt es Chancen auf Aufheiterung. Wer auch am ersten Weihnachtsfeiertag auf ein Winterwunder hofft, wird laut dem DWD-Sprecher enttäuscht: Auch am Donnerstag soll es nicht schneien.

So wird das Wetter vor den Feiertagen

Bis zu den Feiertagen bestimmt laut DWD allerdings erst einmal eine milde und feuchte Luftmasse das Wettergeschehen. In der Nacht zum Montag soll es verbreitet hochnebelartig bewölkt werden und gelegentlich mal regnen. Die Temperaturen erreichen 5 Grad auf den Inseln und um die 0 Grad im Bergland. Auf den Inseln muss vereinzelt mit starken Windböen gerechnet werden.

Zum Wochenstart scheint im Oberharz und im Südwesten etwas Sonnenschein, sonst bleibt es bedeckt bei Höchstwerten zwischen 3 Grad im Oberharz und 7 Grad in Bremen. Der Wind weht mäßiger, an der See frischer und böiger. Auch am Dienstag hängen zahlreiche Wolken am Himmel, im Tagesverlauf lockert es in der Nordhälfte zunehmend auf. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten zwischen 3 Grad im Harzvorland und 5 Grad im Emsland im Plusbereich.