Weil zu Neuinfektionen: Stehen vor herausfordernden Zeit

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, gibt ein Pressestatement. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Angesichts von über 4000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus rechnet Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit einer sehr herausfordernden Zeit. «Das ist wirklich erschreckend, weil es ein richtiger Sprung ist von einem Tag auf den anderen», sagte der Weil am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Man werde sich sicherlich sehr genau anschauen müssen, wo da die Schwerpunkte seien, sagte der Regierungschef in Hannover. «Das bestätigt noch mal, dass wir vor einer wirklich sehr herausfordernden Zeit stehen und wir uns wirklich alle Mühe miteinander geben müssen, das Virus einzudämmen», sagte Weil.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte zuvor mitgeteilt, dass bundesweit die Gesundheitsämter 4058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden gemeldet haben. Das waren über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April erreicht wurde.

Weil (61) ließ sich am Donnerstag gegen die Grippe impfen und sagte mit Blick auf die kommenden Monate. «Wir haben nun mal derzeit sowohl das Coronavirus weiterhin sehr aktiv in unserer Gesellschaft als auch die alljährliche Influenzawelle». Wenn beides zusammenkomme, könne es wirklich problematisch werden, warnte er. «Ich empfehle allen Menschen, dem so gut wie möglich vorzubeugen».