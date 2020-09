Weil zu EU-Klimazielen: «Rad nicht überdrehen»

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat davor gewarnt, die Industrie in Deutschland bei der Festlegung neuer EU-Klimaziele zu überfordern. «Man darf das Rad nicht überdrehen, sonst bleiben schlimmstenfalls große Industriebranchen und abertausende von Arbeitsplätzen auf der Strecke, während die CO2-Emissionen in anderen Ländern steigen», sagte Weil den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

«Europa soll in Sachen Klimaschutz ambitioniert sein, darf aber nicht überziehen. Schon die jetzt in der EU vereinbarten Ziele sind ambitioniert und fordern unsere Industrie extrem heraus», sagte Weil, der auch im Aufsichtsrat des Autobauers VW sitzt.

Die deutsche Autoindustrie hatte bereits gewarnt, die Branche durch schärfere EU-Klimaziele nicht zu überfordern. Sie steht mitten in einem schwierigen Wandel hin zu alternativen Antrieben und immer mehr Internet im Auto. Vor allem mittelständische Zulieferer hängen noch am Verbrenner. Sie leiden zudem unter der Absatzflaute in der Corona-Pandemie.

Die EU-Kommission plädiert in einem am Wochenende bekannt gewordenen «Klimazielplan» dafür, die Treibhausgase bis 2030 nicht nur um 40 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken – sondern um 55 Prozent. Am Mittwoch sollen die Pläne offiziell werden. Nach Berechnungen der EU-Kommission müsste der CO2-Ausstoß bei Autos pro Kilometer von 2021 bis 2030 um 50 Prozent sinken.