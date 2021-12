Weil zu Beratungen: Weitere Kontaktbeschränkungen denkbar

Stephan Weil (SPD) gibt ein Pressestatement ab. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Verschärfte Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie sind für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil denkbar. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag sollten Regelungen erzielt werden, die den bereits in Niedersachsen geltenden Vorschriften entsprechen, teilte der SPD-Politiker am Montag mit. «Denkbar sind allerdings durchaus auch darüber hinausgehende Kontaktbeschränkungen.»

Niedersachsen hat bereits verschärfte Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht – diese gelten von Heiligabend bis zum 2. Januar. Über die Feiertage dürfen drinnen maximal 25 Menschen zusammenkommen – im Außenbereich sind es 50 Menschen. Clubs und Diskotheken müssen in diesem Zeitraum landesweit unabhängig von der Inzidenz schließen.

Weil riet zudem, sich die dramatischen Entwicklungen in den europäischen Nachbarländern vor Augen zu führen «und schon jetzt die eigenen direkten Kontakte freiwillig noch weiter einzuschränken.» Er betonte erneut die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus.

