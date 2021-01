Weil: Ziel ist, Beschränkungen nicht zu verlängern zu müssen

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft auf Lockerungen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie ab Februar. «Mein klares Ziel ist, dass die zusätzlichen Beschränkungen nicht über den Januar hinaus verlängert werden müssen», sagte Weil der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag). «Aber ein Ziel ist etwas anderes als ein Versprechen, das muss allen klar sein.»

Obwohl die Corona-Zahlen in Niedersachsen auch nach einem Wiederanstieg noch immer unter dem Niveau etlicher anderer Bundesländer liegen, greift von Sonntag an der verschärfte Lockdown. Ein kleinerer Teil der Schüler kann dennoch in die Schule kommen und auch bei der privaten Kinderbetreuung gibt es eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Die Einschränkung des Bewegungsradius in Hotspots überlässt das Land den Kommunen und macht sie nicht zur Pflicht.

Weil sagte der Zeitung: «Wir werden die strengen Maßgaben natürlich nicht einen Tag länger aufrechterhalten als notwendig. Das gilt sowohl für den wirtschaftlichen als auch für den gesellschaftlichen und privaten Bereich.»

Der Landeschef zeigte Verständnis für eine gewisse Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung. «Das Gefühl der Zermürbung kennen auch wir Politiker nur allzu gut. Wir haben jetzt seit knapp einem Jahr eine permanente Drucksituation. Wir wünschen uns alle nichts mehr, als dass Corona endlich in den Hintergrund treten möge, aber jetzt müssen wir erst mal noch durch den Winter kommen.»