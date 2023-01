Weil würdigt Mut des früheren VW-Chefs Hahn

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat nach dem Tod des langjährigen Volkswagen-Konzernchefs Carl Hahn dessen Mut gewürdigt. Hahn habe den VW-Konzern entscheidend geprägt, «bis heute sind viele seiner Entscheidungen die Grundlage für den über viele Jahrzehnte anhaltenden Erfolg des Unternehmens», sagte der SPD-Politiker, der auch Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist, am Sonntag in Hannover. In den 1980er Jahren habe «sehr viel Mut» dazu gehört, die Geschäftstätigkeit von Volkswagen «zu internationalisieren und eine kluge Arbeitsteilung zwischen nationalen und internationalen Aktivitäten zu etablieren. Carl Hahn hatte diesen Mut».

Nach der Wende sei der in Chemnitz geborene Hahn einer der ersten gewesen, die sich für die östlichen Bundesländern einsetzten, sagte Weil. Sein Lebensmittelpunkt aber seien Niedersachsen und Wolfsburg geblieben: «Ich verneige mich vor diesem beeindruckenden Mann, meine tiefe Anteilnahme gilt seiner Familie sowie seinen engen Freunden und Weggefährten.»