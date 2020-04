Weil: Wirtschaft wird mehr in Deutschland produzieren müssen

Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen (SPD) bei einem Pressestatement. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Coronakrise führt nach Ansicht von Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil deutlich die Abhängigkeit von weit entfernten Produktionsstätten wie China vor Augen. «Wir werden umdenken und sicherstellen müssen, dass wir wichtige Industrieproduktionen zukünftig auch hier bei uns in Deutschland beziehungsweise in Europa vorhalten – dafür bedarf es kluger staatlicher Steuerung», sagte der SPD-Politiker in Hannover der Deutschen Presse-Agentur.

Weiter lobte Weil den Einsatz von Tausenden einheimischen Helfern bei den Ernten in Niedersachsen. Er sei aber trotzdem froh über die ausländischen Erntehelfer, die in den vergangen Tagen nach Niedersachsen kommen durften.