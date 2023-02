Weil will an der Spitze der Landes-SPD bleiben

Springe (dpa) –

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will Landesvorsitzender der SPD bleiben. «Ich werde wieder kandidieren als Landesvorsitzender», sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Springe bei Hannover. Zuvor hatten mehreren Medien aus Teilnehmerkreisen einer SPD-Klausur über die Entscheidung berichtet.

Der 64-Jährige ist bereits seit 2012 Landesvorsitzender der niedersächsischen SPD, Ministerpräsident ist er seit 2013. Der Landesparteitag steht Ende Juni an. Zuvor hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, ob Weil den Landesvorsitz bereits in diesem Jahr abgibt, um so eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger als Ministerpräsidentenkandidaten aufzubauen.

Weiter sagte Weil: «Dies ist meine letzte Legislaturperiode, das ist bekannt. Und es soll die ganze Legislaturperiode sein, auch das ist bekannt. Die klare Rückmeldung aus der SPD-Niedersachsen ist gewesen: Wir wollen, dass du weitermachst. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin weiterhin hoch motiviert.» Weils dritte Amtszeit als Ministerpräsident begann vor rund drei Monaten. Die aktuelle Legislaturperiode in Niedersachsen läuft bis 2027.