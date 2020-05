Weil warnt vor Verschwörungstheorien zur Corona-Krise

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trägt Mundschutz und steht neben dem Landeswappen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat vor Verschwörungstheorien zur Corona-Krise gewarnt. «Das Coronavirus ist keine Verschwörung, das Coronavirus ist eine Gefahr und sie besteht fort», sagte Weil am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag in Hannover. Vorsorge und Vorbeugung blieben deswegen unverändert nötig, dem Infektionsschutz müsse auch in den nächsten Monaten die volle Aufmerksamkeit gewidmet werden. «Das Virus und damit auch das Risiko sind beileibe nicht beseitigt, sondern existieren in unserem Land weiter.»

«Das sage ich auch insbesondere laut und deutlich denjenigen, die derzeit Verschwörungstheorien anhängen», betonte Weil. «Die Bilder aus anderen Teilen der Welt sind eben keine Fake-News, sie sind Realität.» Wenn Deutschland bislang von vergleichbaren schlimmen Zuständen verschont geblieben sei, dann nicht etwa trotz unserer Vorbeugungsmaßnahmen, sondern wegen ihnen, sagte der Ministerpräsident.

Aufgabe der Politik sei, die Gesellschaft jetzt zusammenzuhalten, Ängste und Sorgen aufzunehmen und gleichzeitig auch Perspektive und Orientierung zu geben. «Wir erleben in diesen Tagen eine spürbar gespaltene Stimmung in unserer Bevölkerung.»

Tagesordnung Landtagssitzung 12./13. Mai