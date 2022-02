Weil verurteilt Russland: Krieg vor unserer eigenen Haustür

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. «Es ist ein Krieg vor unserer eigenen Haustür», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag in Hannover. Kiew liege rund 1500 Kilometer von Hannover entfernt – «das ist nicht viel».

Täter und Opfer seien in dem Konflikt klar zu benennen, betonte Weil. «Russland hat heute Nacht angegriffen. Russland hat heute das Völkerrecht offenkundig gebrochen. Russland, die russische Regierung und insbesondere der russische Präsident Putin sind verantwortlich für Tote und Verletzte, die derzeit genau in diesem Moment überall zu beklagen sind.»

Für den Angriff auf die Ukraine gebe es keinerlei Begründung. «Es ist Imperialismus in seiner reinsten, es ist Imperialismus in seiner unverhülltesten und es ist Imperialismus in seiner widerwärtigsten Form, den wir in diesen Stunden erleben», sagte Weil.

Der Weltpolitik stehe nun eine sehr schwierige Phase bevor. «Es ist die größte Bedrohung des Friedens, die wir alle miteinander zu unseren Lebzeiten in Europa erleben», warnte Weil. «Wir sind gut beraten, uns miteinander auf schwere Zeiten einzurichten. Aber wir müssen das in Kauf nehmen. Die Sache der Ukraine ist auch unsere Sache. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben.»

