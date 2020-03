Weil vertraut bei Coronavirus auf starkes Gesundheitssystem

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat angesichts des neuartigen Coronavirus zu Vernunft, Umsicht und Besonnenheit aufgerufen. «Unser Gesundheitssystem hat sich schon bei früheren Krisen als leistungsstark erwiesen, wenn wir beispielsweise an die Ehec-Epidemie vor einigen Jahren denken», sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. «Deswegen habe ich ein Grundvertrauen in das System.» Allerdings müsse man auch in der Lage sein, flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. «Genau das passiert in Niedersachsen derzeit.» Die Landesregierung habe einen ressortübergreifenden Koordinierungsstab, der die Lage ständig bewerte und notwendige Schritte einleitet.



Das Infektionsgeschehen sei in Niedersachsen noch sehr überschaubar. «Grundsätzlich muss man aber davon ausgehen, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben», sagte Weil: Deshalb müsse alles dafür getan werden, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern und genau das passiere in Niedersachsen sehr konsequent. «Dafür bitte ich alle Betroffenen um Verständnis, beispielsweise wenn Einrichtungen wie Schulen oder Kitas zeitweise geschlossen werden müssen.» Weil dankte den Beschäftigten im Gesundheitswesen, für die der Umgang mit der Virusinfektion eine besondere Herausforderung darstellt.

«Wir erleben allerdings jetzt auch die Nachteile der Globalisierung, etwa dass es mit der Beschaffung von Schutzbekleidung schwieriger wird, weil 80 Prozent davon in den besonders vom Coronavirus betroffenen Gebieten in China produziert werden und China auch einen Exportstopp verhängt hat», meinte Weil. «Und das ist dann sicherlich ein Punkt, den man dann auch in einer Nachbetrachtung von Corona überdenken muss für künftige Fälle.»

Selber vermeide er angesichts des Virus bei größeren Veranstaltungen allen die Hand zu geben, sagte Weil. «Aber klar ist auch: zum Amt des Ministerpräsidenten gehört es wesentlich dazu, Kontakt mit Menschen zu haben. Ich kann und will mich als Ministerpräsident nicht hinter meinem Schreibtisch verkriechen.»