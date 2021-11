Weil sieht Klingbeil als geeigneten SPD-Bundesvorsitzenden

Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (r) und Generalsekretär Lars Klingbeil in in Springe. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover/Berlin (dpa/lni) – Generalsekretär Lars Klingbeil wäre nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil ein geeigneter SPD-Bundesvorsitzender. «Ich bin der Überzeugung, dass die SPD mit der Wahl von Lars Klingbeil zwar einen erfolgreichen Generalsekretär verlieren würde, aber dafür einen ganz hervorragenden SPD-Bundesvorsitzenden gewinnt», sagte Weil in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Klingbeil habe die Partei als Generalsekretär durch schwierige Jahre geführt, in denen er die Parteiorganisation auf vielen Ebenen erneuert und den Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz organisiert habe.

«Nicht zuletzt ist es sein Verdienst, dass die SPD bei der Bundestagswahl einen glänzenden Wahlsieg errungen hat, den vorher sicher nicht viele für möglich gehalten haben.»

Beim Parteitag im Dezember will Klingbeil zusammen mit der amtierenden SPD-Chefin Saskia Esken für den Parteivorsitz kandidieren. Der Parteivorstand schlug ihn am Montag offiziell für das Amt vor. Der 43 Jahre alte Klingbeil ist in Soltau (Heidekreis) geboren und vertritt diese Region seit 2009 im Deutschen Bundestag. Seit Dezember 2017 ist er SPD-Generalsekretär.

Der Vorsitzende der Landesgruppen Niedersachsen/Bremen in der SPD-Bundestagsfraktion, Johann Saathoff, begrüßte den Vorschlag des Parteivorstandes ebenfalls: «Als Generalsekretär hat Lars Klingbeil bei der Bundestagswahl einen klaren Wahlsieg für die SPD herausgeholt. Als Vorsitzender kann er an diesen Erfolg anknüpfen.»

