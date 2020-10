Weil: Schulen und Kindergärten bleiben offen

Stephan Weil, der Ministerpräsident Niedersachsens. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/lni) – Während des neuen temporären Lockdowns sollen in Niedersachsen Schulen und Kindergärten möglichst uneingeschränkt geöffnet bleiben. Das betonte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend nach dem Beschluss neuer Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern in Berlin. «Neben dem Schutz von Leben und Gesundheit bei immer mehr Menschen ist es unser vordringlicher Wunsch, so lange wie irgend möglich Krippen, Kitas und Schulen im Präsenzbetrieb zu halten und den größten Teil der Wirtschaftsunternehmen weiterlaufen zu lassen», sagte Weil. «Wir haben jetzt noch die Chance, die Infektionsdynamik zu durchbrechen und in der Weihnachtszeit wieder halbwegs normale Verhältnisse zu haben.»