Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: David Hutzler/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Menschen dazu aufgerufen, angesichts der Coronakrise Sozialkontakte zu reduzieren. «Es geht uns darum, schutzbedürftige Teile unsere Bevölkerung wirkungsvoll zu schützen», sagte Weil am Freitag. «Es geht auf den Punkt gebracht darum, Leben zu retten. So ist es, und das rechtfertigt auch Einschnitte.» Die Zahl der Covid-19-Fälle steige von Tag zu Tag sprunghaft an, auch in Niedersachsen.