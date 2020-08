Weil: Regel für Maskenpflicht im Unterricht für denkbar

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, mit einem Mund-Nasen-Schutz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Bei einem lokalen Corona-Hotspot in Niedersachsen hält Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die kommunale Anordnung einer Maskenpflicht im Schulunterricht für möglich. «Es ist im Rahmen des kommunalen Krisenmanagements durchaus denkbar, dass die Verantwortlichen vor Ort entscheiden, aufgrund der akuten Infektionslage eine Maskenpflicht für einen befristeten Zeitraum vorzusehen», sagte Weil der Deutschen-Presse-Agentur in Hannover. «Unsere Strategie besteht ja gerade darin, so gut wie möglich auf die Verhältnisse vor Ort einzugehen und nicht zu versuchen, alles über einen Landeskamm zu scheren. Klar ist aber auch, dass Land unterstützt vor Ort, trägt am Ende die Verantwortung und hilft den Kommunen.»