Weil-Nachfolger: Lies‘ Handy steht nicht mehr still

Hannover (dpa/lni) –

SPD-Politiker Olaf Lies wurde mit Nachrichten überschüttet, nachdem bekannt wurde, dass er Stephan Weil als Ministerpräsidenten beerben soll. «Ich konnte sie noch gar nicht abschließend zählen», sagte der Wirtschaftsminister am Rande des Niedersachsen-Abends auf der Hannover Messe. «Und ich schaffe es auch erst, wenn ich irgendwann mal eine freie Stunde habe, sie einigermaßen freundlich zu beantworten.»

Der starke Zuspruch gebe ihm Kraft. Es hätten ihm nicht nur Parteifreunde geschrieben. «Es waren schon einige Nachrichten dabei von Menschen, die genauso hätten schweigen können», sagte der 57-Jährige. «Das freut mich dann umso mehr, weil es ganz ehrliche Nachrichten sind.» Auch ein paar prominente Namen seien dabei gewesen. «Aber darüber schweige ich», sagte der Politiker mit einem Augenzwinkern.

Am Dienstag hatte Weil (66) über seinen Rückzug als Ministerpräsident und SPD-Landeschef informiert und Lies als seinen Nachfolger vorgestellt. «In den Tagen, bevor es offiziell war, war es eine große Unruhe», sagte Lies. Am Tag der Ankündigung habe eine sehr konzentrierte Stimmung geherrscht. «Ich gebe zu, in den Tagen danach war ich auch erschöpft.» Nachts versuche er Kraft zu tanken. «Es ist noch mehr geworden an Terminen und Gesprächen, aber es macht einfach großen Spaß.»