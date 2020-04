Weil: Lockerungen können wieder zurückgenommen werden

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine vorsichtige und schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. «Wir werden in den nächsten Monaten auszutesten haben, ob Lockerungen möglich sind oder ob sie dazu führen, dass Infektionszahlen wieder deutlich steigen.



Dann wäre alles das, was wir erreicht haben, unter dem Strich vergeblich gewesen», sagte Weil am Mittwoch in Hannover. «Wir wissen, was wir geschafft haben, aber wir wissen auch, dass wir die Krise längst noch nicht überwunden haben», sagte Weil. «Wir müssen uns ausdrücklich vorbehalten, Lockerungen zurückzunehmen, wenn es das Infektionsgeschehen erforderlich macht.»