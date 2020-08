Weil hält Regelbetrieb in Schulen für vertretbar

Stephan Weil (SPD) im niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen soll nach den Sommerferien an den Schulen im Grundsatz wieder der Regelbetrieb gelten. Dies sei vor dem Hintergrund der derzeitigen Fallzahlen «gut vertretbar», sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem «Weser-Kurier» (Freitag). «Zwar haben wir wieder mehr Neuinfektionen. Aber wir sind nach wie vor in einem gut beherrschbaren Bereich unterwegs.» In Niedersachsen gebe es derzeit 5,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das sei überschaubar. «Deshalb zögere ich auch, von einer zweiten Welle zu sprechen», erklärte Weil.

Mit einer möglichst raschen Rückkehr zum Regelbetrieb strebt die Landesregierung auch an, mögliche Nachteile für Schüler aus sozial schwächeren Familien zu vermeiden. Wer zu Hause gefördert werde und eine hohe Motivation mitbringe, der komme mit Unterrichtsformen zu Hause (Home-Schooling) ganz gut zu recht, sagte Weil. Wo diese Voraussetzungen aber fehlten, werde der Abstand zu anderen Schülern schnell größer. «Das bereitet uns natürlich Sorgen.» Die Sommerferien dauern in Niedersachsen noch bis zum 26. August.