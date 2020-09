Weil: «Grenzen für Geflüchtete aus Moria öffnen»

Ein Junge blickt auf das niedergebrannte Flüchtlingslager Moria auf der nordöstlichen Ägäisinsel Lesbos. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Athen/Hannover (dpa) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat an die Bundesregierung und Europäische Kommission appelliert, die Grenzen für die Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf Lesbos zu öffnen. «Dieser furchtbare Brand sollte nun wirklich Anlass dafür sein, dass wir endlich alle etwa 12 000 Menschen auf andere europäische Länder verteilen», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Niedersachsen habe schon vor geraumer Zeit das Angebot gemacht, eine größere Zahl von Geflüchteten aus Moria aufzunehmen. «Uns sind aber aus rechtlichen Gründen die Hände gebunden», sagte Weil. «Wenn sich einige Staatsoberhäupter in Europa beharrlich weigern sollten, müsste es eine Aufnahme der Menschen wenigstens durch einige gutwillige europäische Länder geben.»

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist seit Jahren heillos überfüllt, derzeit leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12 600 Flüchtlinge und Migranten – bei einer Kapazität von gerade mal 2800 Menschen.