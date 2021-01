Weil für Verlängerung des Lockdowns

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen über den 10. Januar hinaus scheint sicher zu sein – so sieht das auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die bekannten Infektionszahlen gäben «keinen Grund zur Entwarnung», sagte er der «Welt am Sonntag». «Deswegen gehe ich zunächst von einer Fortsetzung der bisherigen Einschränkungen aus, so belastend das in vielen Bereichen auch ist.» Wegen der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels gebe es derzeit keine hinreichend zuverlässige Datenbasis.

Am Dienstag sind neue Bund-Länder-Gespräche geplant und alles deutet auf eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland hin. Offen ist allerdings, bis wann die Beschränkungen ausgeweitet werden – und was mit Schulen und Kitas passiert. Hier könnten die Länder nach den Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterschiedliche Linien fahren. Das deutet sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach einer Schaltkonferenz der Staatskanzlei-Chefs vom Samstag an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte eine Lockdown-Verlängerung bis Ende Januar. Auch andere stark von Corona betroffene Bundesländer plädierten für eine Verlängerung bis Monatsende, während weniger betroffene Länder einer neuen Entscheidung schon nach zwei Wochen zuneigten.