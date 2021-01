Weil fordert verlässlichen Impfplan von Bundesregierung

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat vor dem Corona-Impfgipfel eine konkrete und realistische Strategie gefordert. «Ich erwarte, dass die Bundesregierung einen verlässlichen nationalen Impfplan vorlegt, auf den sich Länder und Kommunen dann entsprechend einstellen können», sagte er einer Mitteilung der Staatskanzlei zufolge am Sonntag. «Ankündigungen, die anschließend fortlaufend geändert werden, erschweren Ländern und Kommunen die Arbeit und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger.»

Darüber hinaus müsse der Bund klare Wege aufzeigen, wie die Produktion von Impfstoffen beschleunigt werden könne – «indem beispielsweise andere Pharmaunternehmen mit ihren Produktionsstätten die Impfstoffhersteller unterstützen». Insbesondere vor dem Hintergrund der sich zunehmend ausbreitenden Mutationen «müssen wir beim Impfen deutlich an Tempo zulegen», sagte Weil. «Die Impfzentren stehen bereit, was fehlt ist ausreichender Impfstoff.»

Angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Impfstart und der Produktionsprobleme bei einigen Herstellern will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über die Lage beraten. Bereits am Sonntag will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit den Vorstandschefs jener Hersteller sprechen, mit denen die EU Lieferverträge abgeschlossen hat.

