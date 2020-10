Weil: Einheit hat Niedersachsen in Europas Zentrum gerückt

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Aktuell

Hannover (dpa/lni) – Ministerpräsident Stephan Weil hat in einem Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit die Vorteile der Wiedervereinigung für Niedersachsen hervorgehoben. «Vor 30 Jahren war ein großer Teil unseres Landes Zonenrandgebiet, nach Osten komplett abgeschnitten von einer weiteren Entwicklung und gewissermaßen in einer Sackgasse gelegen», sagte der SPD-Politiker am Montag im Landtag. «Heute befindet sich derselbe Teil unseres Landes in einer zentralen Lage innerhalb eines geeinten Europas.»

Der Regierungschef fand aber auch mahnende Worte zum Zusammenwachsen von Ost und West. «Eine gute Nachbarschaft ist entstanden, aber ist es auch Freundschaft?», fragte Weil. «Gerade in den letzten Jahren sind die Zweifel daran beiderseits eher gewachsen als kleiner geworden.» Ein Beispiel dafür sei, wie unterschiedlich die Wahlergebnisse in benachbarten Landkreisen Niedersachsens und seiner vier östlichen Nachbarländer ausfielen. Das zeige, dass nach der staatlichen Einheit die innere Einheit noch nicht vollendet sei.