Weil besucht von Corona stark betroffenes Heim in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa/lni) – Ein Alten- und Pflegeheim in Wolfsburg ist zu Beginn der Corona-Krise Ende März besonders hart von dem Virus getroffen worden – 45 Männer und Frauen starben dort in Folge der Infektion, das waren rund ein Viertel aller Bewohner. Am heutigen Montag will nun der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das betroffene Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg besuchen. Dabei will er mit der Heimleitung und dem Pflegeteam über die Erfahrungen mit der Krisensituation und über die gegenwärtige Lage dort sprechen.

In dem Alters- und Pflegeheim der Diakonie leben überwiegend demenzkranke Menschen, zu Beginn der Krise waren es 165 Bewohner. Zwischenzeitlich waren 111 erkrankt, auch 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter litten an einer Covid-19-Infektion.

