Weil: Besonderer Einsatz für Kinder und Jugendliche an

Hildesheim (dpa/lni) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in der Corona-Krise besonderen Einsatz für Kinder und Jugendliche angekündigt. «Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie besonders gelitten», sagte Weil am Samstag auf dem SPD-Landesparteitag in Hildesheim. «Wir werden uns jetzt sicher für die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzen können.» Dabei gehe es nicht im wesentlichen um das Aufarbeiten von Lernrückständen, sondern um Möglichkeiten des Erlebens nach Monaten der Isolation. Darauf ziele das «Aktionsprogramm Aufholen nach Corona» insbesondere mit Freizeitaktivitäten im Sommer, wofür Bund und Land eine dreistellige Millionensumme mobilisierten.

