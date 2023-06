Weil beginnt zweitägige Sommerreise durch Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil startet am Mittwoch (8.30 Uhr) zu seiner zweitägigen Sommerreise durch Niedersachsen. Am Mittwoch besucht der SPD-Politiker etwa eine Baustelle des Netzbetreibers Tennet in Dollern (Landkreis Stade).

Danach geht es bei weiteren Stationen etwa um den Transformationsstrompreis. Einen solchen Preis fordert Weil bereits seit längerer Zeit. Dabei soll der Staat durch Subvention den Strompreis für Industrieunternehmen senken.

Am Donnerstag besucht Weil einen Windpark sowie die Batteriezellproduktion im VW-Werk Salzgitter. Mehrere Ministerinnen und Minister gehen ebenfalls auf Sommertour durch Niedersachsen.