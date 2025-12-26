Weihnachtsspieltag für THW und Flensburg

Kiel (dpa/lno) –

Am zweiten Weihnachtstag steht für die Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt der letzte Bundesliga-Spieltag dieses Jahres an. Rekordmeister Kiel trifft heute um 17.30 Uhr in eigener Halle auf den HC Erlangen. Der Tabellenzweite Flensburg empfängt zeitgleich den Bergischen HC. Der HSV Hamburg muss erst am Samstag um 18.00 Uhr beim Altmeister VfL Gummersbach antreten.

Die Handball-Bundesliga legt nach diesem 19. Spieltag eine Pause bis zum 10. Februar ein. Grund ist die Europameisterschaft vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen.