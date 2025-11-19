Weihnachtspostamt Himmelsthür öffnet – viele Briefe schon da

Hildesheim (dpa/lni) –

Rund 1.500 Briefe von Kindern aus dem In- und Ausland sind schon eingetroffen: Das Weihnachtspostamt Himmelsthür in Hildesheim öffnet an diesem Mittwoch. Mitarbeiter der Deutschen Post lesen und beantworten sie. Eine neue Geschichte soll den Kindern Freude vor dem Fest bereiten und das Warten auf die Bescherung verkürzen, wie ein Sprecher der DHL mitteilte. Voraussetzung für eine Antwort ist eine lesbare und richtige Absenderangabe.

Entstanden ist das Weihnachtspostamt in den 1960er Jahren, als die ersten Briefe an den Weihnachtsmann in Himmelsthür ankamen. Mittlerweile schreiben Tausende von Kindern aus aller Welt ihre Wünsche und Grüße, aber auch Sorgen und Bitten an den Weihnachtsmann.

Rund 47.000 Briefe im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr waren es gut 47.000 Briefe, die meisten aus Deutschland, die das Weihnachtspostamt erreichten, wie der Sprecher weiter mitteilte. Damit alle Briefe rechtzeitig bis zum Fest beantwortet werden können, sollten sie laut DHL bis spätestens 12. Dezember im Postamt eingehen.

Das Team des Weihnachtspostamts kommt seit einigen Jahren jedoch nicht mehr in Hildesheim, sondern im Briefzentrum Pattensen in der Region Hannover zusammen. Postbeamte und auch ehrenamtliche Helfer beantworten die Einsendungen.

Weitere Weihnachtspostfilialen öffnen nächste Woche

Niedersachsen hat zwei weitere Weihnachtspostfilialen. Neben Himmelsthür öffnen die Ämter in Himmelpforten im Landkreis Stade am 28. November sowie in Nikolausdorf im Landkreis Cloppenburg ab dem 24. November.