Weihnachtsmarkt im Lübecker Heiligen-Geist-Hospital abgesagt

Lübeck (dpa/lno) – In diesem Jahr wird es in Lübeck keinen Weihnachtsmarkt im Heiligen-Geist-Hospital geben. Das teilten die Veranstalterinnen vom Verband Frau und Kultur auf ihrer Internetseite mit. Das Risiko, dass das Coronavirus durch den Weihnachtsmarkt in die benachbarte Senioreneinrichtung hineingetragen werden könnte, sei angesichts wieder steigender Infektionszahlen zu groß, sagte eine Sprecherin des Verbandes. Es ist der zweite Ausfall des Marktes innerhalb von drei Jahren. 2017 war der Markt bereits wegen Bauarbeiten im Hospital abgesagt worden.

Die Planungen für die übrigen zwölf Weihnachtsmärkte in Lübeck laufen unterdessen weiter. Es werde möglicherweise weniger Stände oder eine Begrenzung von Besucherzahlen geben, sagte eine Sprecherin von Lübeck und Travemünde Marketing am Mittwoch. Derzeit gehe man davon aus, dass Lübeck auch in diesem Jahr wieder zur «Weihnachtsstadt des Nordens» werde, Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» berichtet.

