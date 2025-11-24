Weihnachtsmarkt auf Hamburger Rathausmarkt ist eröffnet

Hamburg (dpa/lno) –

Der historische Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt ist eröffnet worden. Der Erste Bürgermeister der Stadt, Peter Tschentscher (SPD), und der Ausrichter des Marktes, Roncalli-Zirkusdirektor Bernhard Paul, stießen mit Bio-Glühwein an. Nach der Eröffnung gab es regen Besucherandrang.

Nach Angaben der Stadt besteht der Weihnachtsmarkt aus rund 80 Buden und zieht Jahr für Jahr annähernd drei Millionen Besucher an. Bekannt ist der Markt unter anderem für eine Gasse, in der Händler Spielzeug anbieten. Andere Händler verkaufen Schnitzereien, Schmuck und Kunst sowie Mandeln, Lebkuchen und Nüsse.

In Hamburg hatten einige Märkte schon vor Totensonntag geöffnet. Der «Wandsbeker Winterzauber» kann beispielsweise seit Anfang November besucht werden. Eine Abfrage hat ergeben, dass insgesamt 44 Märkte in der Stadt organisiert sind. Auf einigen Märkten gibt es verschärfte Sicherheitsvorkehrungen, was zu höheren Kosten führt.