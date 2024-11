Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathausmarkt öffnet

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs historischer Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt öffnet am Montag (12.00 Uhr) wieder seine Pforten. Zur Eröffnung werden auch Roncalli-Legende Bernhard Paul und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Bis zum 23. Dezember können Besucherinnen und Besucher in die stimmungsvolle Atmosphäre eintauchen und sich von traditionellem Kunsthandwerk, weihnachtlichen Spezialitäten und einem abwechslungsreichen Programm verzaubern lassen. Wie in jedem Jahr ist ein Höhepunkt der fliegende Weihnachtsmann, der täglich um 16.00 Uhr, 18.00 Uhr und 20.00 Uhr mit seinem Rentierschlitten in den Abendhimmel fliegt.