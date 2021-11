Weihnachtsmärkte im Norden öffnen

Das Lübecker Rathaus spiegelt sich in den Scheiben eines Verkaufsstands für Weihnachtsdeko. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Viele Weihnachtsmärkte laden von heute an in Schleswig-Holstein zum Bummeln und Verweilen ein – unter anderem in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Dabei gelten angesichts der stark gestiegenen Corona-Zahlen strenge Vorsichtsmaßnahmen. Überall im Land dürfen nur Geimpfte und von Covid-19 Genesene geschlossene Räume betreten. Für Marktbereiche mit Gedränge hat die Landesregierung ebenfalls die sogenannte 2G-Regel empfohlen. Dies wird unterschiedlich umgesetzt.

In Neumünster zum Beispiel gilt die 2G-Regel auch im Außenbereich, in Kiel nicht. In beiden Städten müssen Besucher eine Maske tragen. Das gilt auch für die Lübecker Weihnachtsmärkte. Dort gilt auf allen Märkten auf der Altstadtinsel die 2G-Regel. Dazu gehört, dass die Märkte unter freiem Himmel eingezäunt und alle Besucher an den Eingängen von zusätzlichem Sicherheitspersonal kontrolliert werden.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-88176/2