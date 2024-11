Weihnachtsmänner gesucht

Bremen (dpa/lni) –

Man sollte eine stattliche Statur sowie eine sonore Stimme haben und sich mit weihnachtlichen Gedichten und Liedern auskennen: Die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven sucht auch in diesem Jahr wieder Menschen, die an Heiligabend in die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpfen.

Es existiere zwar eine Stammcrew, aber es habe ein paar altersbedingte Abgänge gegeben, sagte Jörg Nowag von der Arbeitsagentur. Damit allen Anfragen von Familien nachgekommen werden könne, würden Nachwuchskräfte benötigt. Die Agentur für Arbeit bietet die Vermittlung von Weihnachtsmännern in Bremen und Bremerhaven seit mehr als 40 Jahren an.

Die Nachfrage sei nach wie vor hoch. «Wir haben schon jetzt die ersten Aufträge bekommen, obwohl wir mit der Vermittlung offiziell noch nicht gestartet sind», sagte Nowag. Bei den Kundinnen und Kunden gefragt sei vor allem der traditionelle Weihnachtsmann mit Rauschebart und rotem Mantel.

«Frauen zu vermitteln ist schwierig. Das Problem ist, dass es für sie quasi keine Nachfrage gibt», sagte Nowag. «Das ist ein Bereich, wo sich das Rollenbild nicht wandelt.» Wer als Weihnachtsengel unterstützen wolle, könne sich ebenfalls bei der Arbeitsagentur melden.