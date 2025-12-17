Weihnachtsferien – Darauf sollten Autofahrer achten

Wer in den Weihnachtsferien mit dem Auto unterwegs ist, sollte seine Fahrtzeiten gut planen. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und viele Menschen planen eine Fahrt zu Verwandten oder Freunden. Worauf sollten Autofahrerinnen und -fahrer achten? Tipps auf Basis von Erfahrungen des Automobil-Clubs ADAC:

Vermeiden Sie als Reisetag Freitag (19.12.) und Samstag (20.12.) vor Weihnachten. Dann ist auf den Straßen deutlich mehr los als an anderen Tagen. Auch am Sonntag sind viele Menschen unterwegs – ab Montag nimmt der Reiseverkehr ab.

Fahren Sie möglichst früh los – dann ist auf den Straßen weniger Verkehr.

An Heiligabend und Silvester sind die Straßen freier als sonst, da es fast keinen Berufsverkehr und deutlich weniger Einkaufsmöglichkeiten als sonst gibt.

Bedenken Sie, dass am 27. und 28. Dezember viele Menschen in Richtung Wintersportgebiete fahren – überregionale Straßen sind dann voller.

Mit erhöhtem Rückreiseverkehr Richtung Niedersachsen ist am 2. Januar und am 6. Januar zu rechnen.

Stellen Sie sich auf winterliche Straßenverhältnisse ein und prüfen Sie, ob ihre Winterreifen eine ausreichende Profiltiefe haben. Befüllen Sie die Scheibenwaschanlage mit Frostschutz und testen Sie die Beleuchtung. Nehmen Sie zur Sicherheit warme Kleidung, eine Decke und Getränke mit, damit Sie bei längeren Wartezeiten gut gerüstet sind. Laden Sie Ihr Mobiltelefon vor Abfahrt auf.

Auf welche Autobahnen ist an verkehrsreichen Tagen mit Stau zu rechnen?

• A1 Bremen – Hamburg

• A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

• A7 Hamburg – Hannover – Kassel

• A27 Bremen – Bremerhaven

• A29 Ahlhorner Heide – Oldenburg – Wilhelmshaven

Baustellen sorgen auf folgenden Strecken für Staus:

• A1 Osnabrück – Bremen (Groß Ippener – Dreieck Stuhr sowie Bremen-Hemelingen – Bremen-Arsten)

• A1 Bremen – Hamburg (Horster Dreieck und Buchholzer Dreieck, teilweise nächtliche Sperrungen)

• A7 Hannover – Hamburg (Horster Dreieck, Überleitungen eingeschränkt)

• A7 Kassel – Hannover (mehrere Abschnitte mit Fahrbahnerneuerung)

• A27 Bremen – Bremerhaven

• A29 im Raum Oldenburg, Varel und Wilhelmshaven

• A37 / A39 im Großraum Hannover – Braunschweig – Salzgitter.