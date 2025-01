Weihnachtsbaum brennt: In Hamburg-Bahrenfeld hat ein Mann lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Bahrenfeld ist ein ausgetrockneter Weihnachtsbaum in Brand geraten und ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe eine Kerze an dem Baum entzünden wollen, sagte ein Sprecher der Polizei. Da er jedoch schon länger stand und ziemlich ausgetrocknet gewesen war, habe er Feuer gefangen. Der Mann habe den brennenden Baum dann aus der Wohnung bringen wollen und sich dabei schwere Verbrennungen zugezogen.