Weihnachtsbaum fängt Feuer – Haus unbewohnbar

Lasbek/Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Brand eines Weihnachtsbaums ist ein Einfamilienhaus im Kreis Stormarn unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 200.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen zündeten zwei Bewohner am Freitagabend in Lasbek eine Kerze an dem Christbaum an, woraufhin dieser Feuer fing.

Einem Polizeisprecher zufolge konnten sie den Brand nicht mehr eigenständig löschen, die Flammen breitete sich im gesamten Haus aus. Die Bewohner im Alter von 68 und 59 Jahren brachten sich demnach in Sicherheit und wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Am Samstag brannte zudem im Kieler Ortsteil Wellingdorf ein Einfamilienhaus. Zwei Eltern und ihr Kind konnten der Feuerwehr zufolge ihre Wohnung nur noch durch einen Sprung aus dem Fenster des ersten Obergeschosses und über ein Vordach verlassen. Der Brand sei im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Die dreiköpfige Familie wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und das Ausmaß des Schadens waren zunächst noch unklar.