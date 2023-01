Weihnachtsbäume für Himalaya-Tahre und Mähnenspringer

Hamburg (dpa) –

Weihnachtsbäume lassen nicht nur Kinderaugen strahlen: In Hagenbecks Tierpark freuten sich am Dienstag auch die Himalaya-Tahre und Mähnenspringer über Tannenbäume, die nicht verkauft wurden. Rund 150 Bäume bekam der Tierpark in Hamburg in diesem Jahr von bekannten Lieferanten zur Verfügung gestellt.

«Die Elefanten haben mit den Bäumen ausgiebig gespielt, die Himalaya-Tahre und Mähnenspringer haben die Nadelbäume auch gefressen, denn sie stammen aus Regionen, in denen Nahrungsmangel herrscht», sagte eine Sprecherin. Die ziegenähnlichen Himalaya-Tahre leben in der Himalaya-Region von Kaschmir bis ins westliche Bhutan. Mähnenspringer, die als ausgezeichnete Kletterer und Springer gelten, kommen im nördlichen Afrika vor.